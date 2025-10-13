Ｊ１清水エスパルスの秋葉忠宏監督が１３日、５０歳の誕生日を迎えた。事前に報道陣からケーキで祝福された指揮官は「昔は人生５０年って言ってましたから。２回目の人間っていうことで、今までの経験、思いを色んな人に伝えていく、広めていくのも役目」と“伝道師”になると宣言した。５０歳初陣となる１８日のアウェー・川崎戦を制し、現在の１１位から目標の１０位以内浮上を目指す。これまでＪでは群馬、水戸、清水を指揮