「東京カレンダーWEB」の１週間分のランキングから、人気記事ベスト５をご紹介！“結婚15年、おしどり夫婦を演じる妻の本音”に“銀座を知り尽くした呉服店の社長が通う4軒”から“乃木坂46・梅澤美波のキャプテンとしての思い”まで。さて、栄えあるベスト１は？★第１位「ようやく離婚できる」結婚15年、おしどり夫婦を演じる妻の本音とは- 離婚できるの、とは…？どういう意味なのだろうか。予想だにしない変化球を投げつけられ