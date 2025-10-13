俳優の水谷豊（73）と寺脇康文（63）が12日、都内でテレビ朝日ドラマ「相棒season24」（15日スタート、水曜後9・00）のファンミーティングに出席した。シリーズ誕生25周年を迎え、初開催。水谷にとっては、娘の女優・趣里（35）とBE:FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）が結婚し、初孫が誕生してから初の公の場となった。相棒おなじみのオープニングテーマが流れる会場に2人が登場すると、約250人のファンが大きな拍手で迎えた