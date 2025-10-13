阪神の大竹耕太郎投手（３０）が１２日、ＣＳへ向けて上々の投球を見せた。実戦形式に近いシート打撃に登板。９月２７日・中日戦での最終登板から約２週間ぶりとなる打者への投球に「ゲームのつもりで入るようにした」と本番モードで臨んだ。１巡目に高寺、井上から空振り三振を奪う立ち上がり。２巡目にはヘルナンデスに右前打を浴びたが以降はピシャリと抑えた。打者１４人に対し６７球を投じ、４回１安打無失点。「良かった