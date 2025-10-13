◆２０２５パーソルクライマックスシリーズパ・ファーストステージ第２戦日本ハム５―４オリックス（１２日・エスコンＦ）最後の打者を二ゴロに打ち取ると、日本ハム・斎藤友貴哉投手（３０）は誇らしげに右腕を突き上げた。第１戦に続く連投で２戦連続セーブ。いずれも３者凡退と完璧な内容だったが「最高でしたね。投球内容もどうでもいい。勝てたことがもう最高です」と笑った。シーズンでは定着できなかった守護神