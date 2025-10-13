「フェニックス・リーグ、オイシックス３−８阪神」（１２日、ＳＯＫＫＥＮスタジアム）気温３０度を超えた灼熱（しゃくねつ）の南国で、阪神・中川のバットが火を噴いた。「いつもと変わらず自分のスイングだけをしようと思っていました」。２打数２安打の活躍。左翼のポジション奪取へアピールに成功した。まずは初回、先頭で打席に入ると、中越えの二塁打。その後、先制のホームを踏んだ。三回はフェンス直撃の中越え二塁