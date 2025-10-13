「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第２戦、ＤｅＮＡ７−６巨人」（１２日、横浜スタジアム）プロ野球のクライマックスシリーズ（ＣＳ）のファーストステージ（３試合制）は１２日、セ、パ両リーグの第２戦が行われ、セはレギュラーシーズン２位のＤｅＮＡ、パも２位の日本ハムがともに２連勝とし、いずれも２年連続でファイナルステージに進出した。ファイナルステージ（６試合制）はセ、パともに１５日に始まる。リーグ優勝