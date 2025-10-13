「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第２戦、ＤｅＮＡ７−６巨人」（１２日、横浜スタジアム）痛恨のサヨナラ打を食らった巨人・田中瑛は「ああいう結果になりたくなかった」と意気消沈した。延長十回に登板し、１点リードの十一回に２失点を許した。「一球一球、気持ちを込めて投げるだけだった。きれいに抑えて終わることを想像しながら投げた」と厳しい表情を浮かべて唇をかんだ。