3日間開催の最終日は京都のG2「スワンS」を取り上げる。3歳馬がレース史上最多タイとなる6頭出走。その中からランスオブカオスを指数1位（80）に指名した。4月のG3チャーチルダウンズCを制しており、朝日杯FS3着、NHKマイルC5着とG1でも善戦した実力を高く評価した。2番手（指数77）は芝7Fの重賞を3勝しているウインマーベル。アルテヴェローチェ（同76）、ロジリオン（同74）が差のない評価で続く。買い目は◎から○▲☆と