DeNA・東が15日の阪神とのCSファイナルS初戦（甲子園）に回る可能性が高まった。上半身のコンディション不良で9月27日に出場選手登録を外れてからの復帰戦で「1球目から100％で投げたい。気合100％でアドレナリンも出る」と意気込んだ。ファーストSが3戦目までもつれれば、ショートイニングで先発予定だったという。「僕としてはラッキー。より良いコンディションで投げられるように」と意気込んだ。