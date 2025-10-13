過去10年で傾向を探る。☆年齢5歳が最多4勝を挙げている。3歳は【3・1・1・12】と古馬を相手に健闘。短距離だけに重量差は大きい。一方、4歳は【1・2・2・32】。7歳以上は【1・0・1・26】と狙いづらい。☆前走距離1600メートル組が【5・4・3・45】と好成績。1400メートル組は【2・2・2・28】とまずまず。1200メートル組は【3・2・3・51】で出走頭数を考慮すれば物足りない。☆血統ディープインパクト産駒が【4・3・0