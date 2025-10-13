◇セCSファーストステージ第2戦 巨人6―7DeNA（2025年10月12日横浜）巨人は延長11回の末、逆転サヨナラ負け。ベンチ入り26人中、長野と宮原以外の24人を起用した阿部監督は「勝たせてあげたかった。総力戦で素晴らしい試合だったと思う。敗戦の責任は僕にある。選手は必死にやってくれた」とねぎらった。初回に1番に起用した佐々木が先頭打者弾を放つなど打者11人の猛攻で5点先制。だが、先発の戸郷が直後にまさかの5失