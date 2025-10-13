芝クッション値11.0＝やや硬め※日曜午前7時含水率＝芝G前7.4％、4角8.5％ダートG前2.2％、4角2.5％※日曜午前6時。芝は馬場の内側が傷んできた。内を避けるケースも目立ち、早くも外差しにシフトしそう。ダートはパサパサで力が要る。パワータイプの大型馬を狙いたい。