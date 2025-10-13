芝クッション値10.2＝やや硬め※日曜午前7時含水率＝芝G前12.2％、4角13.2％ダートG前5.2％、4角5.7％※日曜午前5時。土曜の雨も上がった。芝は外差し有利の傾向、まずまず時計も出ている。東京らしく速い上がりが求められる。ダートは展開次第。十分に差しも利く。