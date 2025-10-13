「東京六大学野球、明大６−３法大」（１２日、神宮球場）１回戦２試合が行われ、明大が法大に先勝した。３−３の七回に代打・今井英寿内野手（４年・松商学園）が決勝２ラン。今秋ドラフト候補の最速１５５キロ右腕・大川慈英投手（４年・常総学院）が九回を三者凡退に封じ試合を締めた。立大は東大に快勝。今春に戦後１８人目の三冠王となった山形球道外野手（４年・興南）が５打数５安打４打点と大暴れした。“守護神”が