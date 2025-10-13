「秋季高校野球大阪大会・決勝、大阪桐蔭９−８近大付」（１２日、ＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場）大阪大会の決勝がＧＯＳＡＮＤＯ南港野球場で行われ、大阪桐蔭が９−８で近大付を下し、２０２３年以来２年ぶり１３度目の優勝を果たした。春夏甲子園出場を逃した前チームでの悔しさを糧に、打ち勝つ野球で頂点をつかんだ。３位決定戦は金光大阪が太成学院高に３−１で勝利して近畿大会に駒を進めた。４番のバットがチームを救っ