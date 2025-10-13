「女子ゴルフ・スタンレー・レディースホンダ・最終日」（１２日、東名ＣＣ＝パー３６）濃霧のため１組目のスタートが４時間遅れ、セカンドカットで前日までの上位３０人に絞り、霧の影響が少ない１、９、１０、１１、１４、１５、１６、１７、１８番の計９ホールを変則的に使用するというツアー制施行の１９８８年以降では初となる異例の対応で行われた。首位から出た河本結（２７）＝ＲＩＣＯＨ＝が４バーディー、ボギーなし