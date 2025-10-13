サッカー日本代表は１２日、千葉市内で国際親善試合のブラジル戦（１４日、味の素スタジアム）に向けて大部分を非公開として調整を行った。ケガでの離脱が発表されたＦＷ前田大然（２７）＝セルティック＝を除く２５人全員がピッチで練習。一度も勝ったことがないブラジル戦へ、ＤＦ長友佑都（３９）＝ＦＣ東京＝は「世界トップクラスのチームだというのは間違いないとは思うけど、最強ではない」と強気に思いを語った。最年長