「ルヴァン杯・準決勝、広島２−１横浜ＦＣ」（１２日、エディオンピースウイング広島）準決勝第２戦の２試合が行われ、広島は２戦合計４−１で横浜ＦＣを下し、決勝に進出した。敵地での第１戦を２−０で勝利し、第２戦も２−１で接戦を制した。後半３０分に途中出場のＦＷジャーメイン良（３０）が勝ち越しゴールを決めた。広島は初優勝を果たした２０２２年以来３大会ぶりの優勝を懸け、１１月１日に国立競技場で行われる柏