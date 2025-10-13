大学三大駅伝の開幕戦となる出雲全日本大学選抜駅伝（出雲大社前〜出雲ドーム前。６区間４５・１キロ）の前日会見が１２日、島根県出雲市で行われた。青学大の原晋監督は恒例の作戦名について『ばけばけ大作戦』と発表した。最終６区（１０・２キロ）を走るエース・黒田朝日（４年）を除き、１〜５区は初めての出雲駅伝。指揮官は「黒田朝日を除いて全て初めて。どう“ばける”か分からない。力は十分にあるけど、新生青山学院