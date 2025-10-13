自慢の俊足で決勝のホームを陥れた日本ハム・矢澤(C)産経新聞社パ・リーグのクライマックスシリーズ（CS）ファーストステージ第2戦が、10月12日にエスコンフィールド北海道で開催され、2位・日本ハムが3位・オリックスに5-4と逆転勝ち。2連勝で15日から始まるソフトバンクとの同ファイナルステージ進出を決めた。【動画】レイエス逆転2点タイムリー！一塁走者・矢澤の俊足もチェック試合をひっくり返したのは主砲のバットなが