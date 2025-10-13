3連勝で初重賞に臨んだアンゴラブラックが2着に入った。好発を決めて好位のイン、ゴールまでしぶとく脚を伸ばした。戸崎は「ハナに行く馬の後ろから、イメージ通りのレースができた。力をつけている。最後も盛り返しているけど、外に1頭いたね」とレースぶりを評価。尾関師も「最高の乗り方で頑張ってくれた。コントロールが利くので距離の融通性もありそう」と今後に向けて手応えをつかんだ様子だった。