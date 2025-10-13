◇パCSファーストステージ第2戦 日本ハム5―4オリックス（2025年10月12日エスコンF）日本ハムは前日11日の4番から5番で出場した清宮幸が1―4の3回1死一、二塁から中堅左へ2点三塁打を放った。「初回のチャンスをつぶしていたので気合が入っていた」。無安打の前日は5番でCS1号を放った郡司から「清宮君の代わりに4番らしい仕事をした」とイジられたが、3回はこの日4番に入った郡司が死球でつないだ好機に会心の一打。「