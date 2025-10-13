1勝馬ながら重賞2着6回の実績を買われて1番人気に支持されたボンドガールだったが、直線で伸びを欠き9着に敗れた。ルメールは「道中は落ち着いて走れていた。勝った馬の後ろで直線を向いたが、そこから伸び切れなかった。ちょっと分からない」と首をかしげた。一方、手塚久師も「返し馬から雰囲気は悪くなかった。ポカがある馬だけど難しいね。馬の様子を見ます」と敗因をつかみかねている様子だった。