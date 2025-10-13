復活星だ！京都11R・太秦Sは後方待機の5番人気ハピ（牡6＝大久保、父キズナ）が直線外から差し切った。22年の鳳雛S以来、約3年5カ月ぶりの勝利で通算4勝目。菱田は「調教はいつも動くので、今日は強いところを見せてくれてうれしい」と笑みを浮かべた。この日、京都で3戦3勝の好成績だった大久保師は「久しぶり（の勝利）ですけど毎回、力は出してくれていた。今日は前がやり合ってペースが向いた。6歳だけどまだまだやれる