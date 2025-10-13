京都6R・新馬戦（ダート1800メートル）は8番人気タマモフリージア（牝＝大橋、父ルヴァンスレーヴ）が好位の外から力強く脚を伸ばし、3馬身半差の快勝。田口は「終始、外々を回ったが最後までしっかり脚を使ってくれました」とパートナーをたたえた。姉3頭も管理する大橋師は「距離ロスがありながらこの着差だからね。この血統で新馬勝ちは初めて。今後も楽しみ」と期待を寄せた。