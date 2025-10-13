オリックス・山岡が１２日、取得した国内ＦＡ権について熟考することを明かした。今季のチームの戦いは終了したが「ＣＳを突破して日本一になることだけを考えていたので（ＦＡについては）これから考えていきます。まずはオリックスの話を聞きたい」と話すにとどめた。今季はオンラインカジノの利用が問題となって活動を一時自粛するなど、波乱のシーズンとなったが、必要戦力として球団内の評価は高い。