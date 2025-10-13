韓国でレーシングモデルを務めるユン・ソアが、圧巻の美スタイルを披露してファンを虜にしている。【写真】ユン・ソア、圧巻の美ボディユン・ソアは最近、自身のインスタグラムを更新。プレッツェルやコーヒー、ハートの絵文字とともに「これから完全に休息モード」とキャプションに綴り、数枚の写真を公開した。投稿された写真には、とあるカフェでランチを楽しむ様子のユン・ソアが写っている。首元が大きく開いたトップスにベー