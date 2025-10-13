8月の伊賀S4着ドラゴンウェルズ（牡3＝藤原）がBCスプリント（11月1日、デルマー・ダート1200メートル）を目指すことが12日、分かった。藤原師は「出走できればだが、BCスプリントに向けて調整を進めていく。鞍上については出走が決まってから」と遠征を見据えた。14日から栗東トレセンで輸出検疫に入り、22日に成田空港から出国する予定。