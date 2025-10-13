このお話は作者である安田ふくこ(@3kyoudiary)さんの三男・小学2年生のケイ君が経験した小学校でのトラブルを描いたものです。ある日、ケイ君のお迎えのため小学校へ行った安田さん。ケイ君は保健室へと連れていかれ、青ざめた顔をした担任は頭を下げて謝罪をしてきます。具体的なことはわかっていないなものの、高校生ぐらいの男子に呼び出され泣かされていたというケイ君。担任が目を離していたほんの数分の間に一体何があったの