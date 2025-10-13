阪神・伊原が、ポストシーズンはリリーフに回る見込みとなった。甲子園での全体練習ではダッシュなどを行い調整。ドラフト1位左腕はレギュラーシーズンでは中継ぎで11試合、先発で17試合と幅広い役割をこなし、5勝（7敗）、防御率2・29と奮闘した。フェニックス・リーグでは7日の中日戦で3番手として3回を1安打無失点。ロングリリーフの適正も見せていた。