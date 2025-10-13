「ＣＳパ・ファーストＳ・第２戦、日本ハム５−４オリックス」（１２日、エスコンフィールド）百戦錬磨の将も大興奮だ。日本ハム・新庄監督は開口一番「ふらついてます」と、心地よさげに脱力した。劇的勝利で２年連続ＣＳファーストＳ突破。「こういう試合をファンに見せられたことが一番うれしい」と喜びに浸った。１点を追う八回に底力が爆発した。２死から連打で一、二塁としてレイエス。フルカウントから岩崎の１５６キ