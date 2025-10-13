阪神・門別が、大竹と相対する形でシート打撃の先発マウンドに上がり、3イニング分の打者12人を被安打1に抑えた。レギュラーシーズンで本塁打と打点の2冠に輝いた佐藤輝を144キロ直球で押し込み左飛に斬るなど、制球や球威は申し分なし。「打者に（状態が）良い印象を与えられた。自分にとっても次につながると思う」。先発の早期降板などの有事に備え、短期決戦へ向けて抜かりなく調整を進めていく。