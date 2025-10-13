阪神・森下はシート打撃で4打席に立ち、2安打を放った。2度対戦した大竹には三ゴロ、中飛に料理されたが、島本から中前打、育成選手のマルティネスから左前打と、立て続けに痛烈な打球を披露した。前日も7打席で3安打。2日間の11打席で5安打と絶好調でも「もっとできる。もう少し良い形に持っていきたい」と、さらなるレベルアップを期した。