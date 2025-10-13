「ＪＥＲＡＣＳセ・ファーストＳ・第２戦、ＤｅＮＡ７−６巨人」（１２日、横浜スタジアム）巨人・岡本和真内野手（２９）が、今オフにポスティングシステムを利用した米大リーグ移籍について球団と話し合いを進めることが１２日、分かった。昨年１２月の契約更改後の会見でも「昔から憧れ、目標にしている場所」とメジャーへの思いを語っていた岡本。今季は左肘の故障から長期離脱を強いられ、６９試合の出場にとどまった