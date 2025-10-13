CSファイナルS第4戦以降の先発を見据える阪神・大竹がシート打撃に登板し、盤石の投球を見せた。1番手で4イニング分を投げ、打者14人と対戦して被安打1。スリーバント失敗1を含む5三振を奪った。「（9月27日の中日戦から）試合間隔が空いているので、ゲームのつもりで（シート打撃に）準備から入った。集中力は最後まで保って、投げられた」本来ならば「みやざきフェニックス・リーグ」で実戦マウンドを経る予定だったが、台