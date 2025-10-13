「ＣＳパ・ファーストＳ・第２戦、日本ハム５−４オリックス」（１２日、エスコンフィールド）懸命の“勝負手”も実らなかった。オリックス・岸田監督はエースの宮城を３回３失点で見切り、今季１１勝の勝ち頭・九里を１点リードの四回から投入。移籍１年目のＦＡ右腕は４回無失点と期待に応えたが、岩崎が八回に捕まり２年ぶりのＣＳファイナルＳ進出は水泡に帰した。「中継ぎで入っている以上、いけ、と言われたところでい