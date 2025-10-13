今朝丸は、その光景を忘れないだろう。今月2日、甲子園で行われたレギュラーシーズン最終戦。小学校低学年以来、約10年ぶりに甲子園での阪神戦を現地で観戦していた。黄色に染まったスタンド、鳴り響くヒッティングマーチ…。聖地が醸し出す空気感全てに、ただ、圧倒された。「鳥肌が立ちました。“こんなに凄いんだ”って。ちょっと感動しました」ドラフト2位右腕は報徳学園高時代、春夏合計で3度、甲子園に出場した。9試合