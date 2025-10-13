「ＣＳパ・ファーストＳ・第２戦、日本ハム５−４オリックス」（１２日、エスコンフィールド）歓喜の中心にいたのは日本ハム・斎藤だった。「自信を持って投げられる球を選択した」とツーシーム主体で勝負して三者凡退。ＣＳファーストＳで２セーブを挙げると、背中を押してくれたファンに約束する。「絶対帰ってきます、エスコン。待っててください」。力強い言葉を大歓声がかき消した。八回に逆転に成功すると、九回のマウ