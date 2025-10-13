◇セCSファーストステージ第2戦 DeNA7―6巨人（2025年10月12日横浜）CSファーストS第２戦のDeNA―巨人戦に、スポニチ阪神担当の石崎祥平記者（34）が潜入。連勝での突破を決めたDeNAの救援陣に注目した。。CSファーストS第2戦は仕事を忘れてしまうほどの好ゲームだった。ハマスタの大声援に後押しされたDeNAが、阪神と対戦するファイナルSの進出を決めた。不安視されていた救援陣の奮闘が勝因だと感じる。前日の6―2の