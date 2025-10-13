車いすテニス男子ダブルスのエキシビションが１２日、東京・有明コロシアムで行われ、小田凱人（１９）＝東海理化＝と、国枝慎吾さん（４１）による、四大大会とパラリンピックを全制覇する「生涯ゴールデンスラム」達成者同士がペアを組んだ。国際大会では一度あるが、国内では初のペア。国枝さんのプレーを「引退された方と思えない」と驚き「普段の試合と違う高揚感があった。自分の中に残り続ける試合になった」と感激した