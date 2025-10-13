阪神の小幡竜平内野手（２５）が１２日、シート打撃で４安打とアピールした。まずは岩崎との対戦。２死で１ボールからの２球目、１３８キロ直球を左翼線への二塁打に。チャンスメークで得点につなげた。次の打席では“無失点男”から鮮やかな一打を放った。カウント２−１から石井の１４６キロ直球をはじき返し、ライナー性の鋭い打球は右前へ。チームの勝ちパターン２人の直球を捉えた快音にも「いいピッチャーは球が速いので