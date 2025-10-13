阪神・石井大智投手（２８）が１２日、甲子園で行われた全体練習に参加し、シート打撃に登板。マウンドから引き揚げると「無失点記録が途絶えてしまいました」と、ちゃめっ気たっぷりに切り出した。２死無走者の場面で小幡に１４６キロの速球を右前にはじかれ、続くヘルナンデスの打席。カウント１−０から１４２キロの速球を捉えられ、右中間への適時二塁打を浴びた。まさかの連打で４月４日の巨人戦（東京ド）以来、約半年ぶ