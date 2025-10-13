ポストシーズンの１０月に活躍する選手の代名詞「ミスター・オクトーバー」になるのは誰か。トラ番記者がイチ推し選手を紹介する企画の第６回は、ルーキーながらシーズンを完走した伊原陵人投手（２５）を取り上げる。◇◇初めて迎えるポストシーズン。伊原は自身の持ち味でもある「対応力」が重要だと話す。「急に力を入れたからといって、球が速くなるわけではない。いつも通りの中で対応できたらいい」。レギュラー