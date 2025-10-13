任期満了に伴う神戸市長選挙が10月12日、告示された。同日17時の締め切りまでに届出たのは、無所属の現職・久元喜造氏（71）と、いずれも無所属の新人で、前神戸市議・五島大亮氏（48）、兵庫県労働組合総連合事務局長・岡崎史典氏（56）、会社社長・木島洋嗣氏（50）の4人。神戸市長選挙のポスターデザインには、「あなたの、強き一票を。」をキャッチコピーとし、柔道で道を切り開いてきた阿部一二三・詩兄妹が、“その一票