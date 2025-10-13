◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第２戦ＤｅＮＡ７×―６巨人＝延長１１回＝（１２日・横浜）死闘の幕開けとなる放物線が右翼席中段へ届いた。佐々木は雄たけびを上げながらダイヤモンドを一周した。「最高の形で先制できて良かった」。０―０の初回先頭で、ジャクソンの高め１５３キロを完璧に捉えた。ＣＳ初本塁打がプロ１号は２４年の中山礼都以来、ＮＰＢ史上２人目。ＣＳで初回先