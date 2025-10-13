米大リーグ（ＭＬＢ）公式サイトは１２日（日本時間１３日）、リーグ優勝決定シリーズに進出した４チームを格付けし、１位からドジャース、ブルージェイズ、マリナーズ、ブルワーズの順番となった。同サイトは、ドジャースを１位にランクインさせた理由について「レギュラーシーズンは好不調の波があって波に乗れなかったが、終盤になって状態が整ってきた。投手陣はスミスも復帰して、打線もメンバーがそろった。さらにブルペ