タレントで歌手の青田典子（５８）が、夫の歌手・玉置浩二（６７）と撮影した２ショットを公開した。１３日までにインスタグラムを更新。「熊本城ホール公演で、誕生日のお祝いをしてもらいました」という。７日が５８歳のバースデーだった青田は「素敵なプレゼントもいただいて、幸せな誕生日を迎えることができました。ありがとうございました」と感謝した。バースデーケーキとともに夫婦ショットを撮影。ピースサインの青