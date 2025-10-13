◆２０２５ＪＥＲＡクライマックスシリーズセ・ファーストステージ第２戦ＤｅＮＡ７×―６巨人＝延長１１回＝（１２日・横浜）泥臭く、気迫を前面に出して食らいついた。４時間３１分、延長１１回の死闘。ヘッドスライディングあり、絶叫あり。高校野球の甲子園のようなしびれる大熱戦もあと一歩、及ばなかった。悪夢の逆転サヨナラ負けでＣＳ第１Ｓ、敵地でＤｅＮＡに２連敗で２５年の巨人の航海は終わった。阿部監督