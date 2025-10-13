最速153キロの広島のドラフト5位右腕・菊地が、今秋のテーマに平均球速アップを掲げた。「短いイニングで走者を出さずにゼロで抑えられるかというのを毎試合意識している。速い球を投げられるように。（平均で）150キロは超えたい」。高卒1年目の今季は4試合に救援登板して防御率2・25。フェニックス・リーグでは、ここまで2試合いずれも1回無安打無失点と完璧な内容を披露している。平均球速は140キロ台後半で推移。上昇に向